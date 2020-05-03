2020/05/03 | 20:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس النواب يعقد جلسة التصويت اليوم والتشكيلة الحكومية شبه مكتملة المشهد السياسي يتعقّد ودولة القانون والوطنية يخذلان الكاظمي بفداد – قصي منذر تعقد المشهد السياسي امس باعلان ائتلافي دولة القانون والوطنية ، عدم مشاركتهما في تشكيل الحكومة المزمع التصويت عليها اليوم الاثنين، وعدم تصويتهما لصالحها في مجلس النواب .ويعتزم البرلمان […]

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