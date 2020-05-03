محافظ ذي قار الجديد يقدم نفسه:سأحارب الفساد “أنتم تعرفوني”! (فيديو)

2020/05/03 | 20:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: عقد محافظ ذي قار الجديد ناظم الوائي، اليوم الاحد، مؤتمراً صحفياً بعد اعلان تسنمه مهامه في إدارة المحافظة.وتعهد الوائلي خلال كلمته التي تابعتها “يس عراق”، بمحاسبة الفاسدين والقضاء على الفساد، كونه كان قاضياً.

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