موقف كورونا اليومي يصل لـ77 إصابة: تصاعد الارقام بعد “عزاء البصرة وعيد وميلاد الطوبجي”!

2020/05/03 | 20:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: دعت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الاحد، الى الإلتزام بالتباعد الإجتماعي ومنع التجمعات بكافة أشكالها لمنع تفشي الوباء.واضاف البيان الذي أطلعت “يس عراق”، عليه “تم فحص (٥٠٠٩) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( ١٠٣٢٦٢)”.– […]

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