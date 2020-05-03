العراق.. رفض تركماني لتشكيلة الكاظمي الوزارية المسربة

2020/05/03 | 20:08 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبدى الاتحاد الإسلامي لتركمان العراق، اليوم الأحد، رفضه تشكيلة مسربة لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي المقترحة، خلت من أي تمثيل للتركمان....

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