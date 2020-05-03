2020/05/03 | 20:08 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجن الحسكة يضم نحو 3000 مقاتل لداعش

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (للمرة الثانية.. حالة عصيان لمعتقلي داعش في سجن بالحسكة) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (للمرة الثانية.. حالة عصيان لمعتقلي داعش في سجن بالحسكة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).