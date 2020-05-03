نائب كوردي: سنشارك في جلسة التصويت على حكومة الكاظمي

2020/05/03 | 20:08 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النائب الكوردي في البرلمان العراقي ريبوار طه

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