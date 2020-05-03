(فيديو) قوّات روسيّة تعترض دوريّة أميركية في القامشلي…«السيادة الوطنيّة» بتصبّح عالحكومة

2020/05/03 | 20:08 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلاً مصوّراً يظهر آليات عسكريّة روسيّة وأمريكية تقوم بجولة في محيط مدينة #القامشلي، حيث اعترضت القوّات الروسيّة آليات عسكريّة أميركية ومنعتها من العبور.ويُظهر التسجيل المتداول قيام الآليات الروسيّة…

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