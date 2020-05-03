2020/05/03 | 20:08 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعاد مدير المؤسسة السورية للتجارة “أحمد نجم” توقف بيع مادتي الشاي والزيت للمواطنين عبر “البطاقة الذكية” إلى صعوبات التوريد بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا.وقال نجم في مقابلة إذاعية نشرها موقع (الاقتصادي) إن «التوزيع عبر…

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بحجة كورونا… الحكومة السورية توقف بيع الشاي والزيت عبر “الذكية”) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بحجة كورونا… الحكومة السورية توقف بيع الشاي والزيت عبر “الذكية”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).