أستاذ جامعي متهم بـ”المساس بهيبة الدولة” لأنه وقف مع الفقراء!

2020/05/03 | 20:08 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقفت جامعة دمشق أستاذاً جامعياً عن العمل، ويواجه عقوبات جزائية، بتهمة “المساس بهيبة الدولة”، على خلفية إلقائه محاضرة عن معاناة “الطبقة الوسطى”.وأصدر مجلس “تأديبي” شكلته جامعة دمشق قراراً يقضي بفرض عقوبة نقل الأستاذ في…

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