العراق يعلن تسجيل حالتي وفاة و77 اصابة جديدة بكورونا

2020/05/03 | 20:09 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة والبيئة يوم الاحد تسجيل حالتي وفاة و77 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان، انه تم فحص (٥٠٠٩) نماذج في المختبرات المختصة في العراق كافة لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( ١٠٣٢٦٢).

واضاف البيان ان مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت لهذا اليوم (٧٧) إصابة في العراق موزعة كالاتي: بغداد/ الرصافة: ٢٣، بغداد/ الكرخ: ٢٣، مدينة الطب: ٩، البصرة: ٨، كركوك: ٥، المثنى: ٨، ألانبار: ١

واشار البيان الى ان الوفيات كانت حالتين حالة واحدة في بغداد/الرصافة وحالة في كربلاء .

ونوه البيان الى ان الشفاء: ١٧ حالة ، وكما يأتي: النجف: ٢، البصرة : ٩، الديوانية: ١، ذي قار: ١، بابل: ١، اربيل : ٣.

وذكر البيان ان مجموع الإصابات وصل الى ٢٢٩٦ بينما مجموع الوفيات وصلت ٩٧، فيما بلغت مجموع حالات الشفاء ١٤٩٠ حالة.

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