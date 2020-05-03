الصحة العراقية تعلن تسجيل 77 اصابة جديدة بفيروس كورونا في 6 محافظات

2020/05/03 | 20:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل حالتي وفاة و 77 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في 6 محافظات على مستوى البلاد.وذكرت الصحة، في بيان الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا، أنها فحصت “5009 نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية […]

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