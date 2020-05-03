صحة الانبار توضح تفاصيل الحالة المؤكد اصابتها اليوم بفيروس كورونا

2020/05/03 | 20:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبارأوضحت صحة محافظة الانبار، اليوم الأحد، تفاصيل الحالة المؤكد إصابتها اليوم بفيروس كورونا.وذكرت، الدائرة، في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، أن “شخصا اصيب بفيروس كورونا من منطقة 5 كيلو عمره 51 سنة كانت زوجته في سوريا لإجراء عملية جراحية وتم حجرهم هو وزوجته واخذ مسحات لهم وكانت نتيجة الزوج موجبة (مصاب)”.واشارت […]

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