2020/05/03 | 20:12 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نفط البصرة تعلن تأمين خزين نفطي ستراتيجي لدعم القطاع الصحي بالمحافظة ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نفط البصرة تعلن تأمين خزين نفطي ستراتيجي لدعم القطاع الصحي بالمحافظة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).