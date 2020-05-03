رئيس اركان الجيش يتفقد سامراء ويوجه بتحصين المواضع الدفاعية ونقاط التفتيش

2020/05/03 | 20:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد وجه رئيس اركان الجيش الفريق اول الركن عثمان الغانمي، اليوم الاحد، قادة الاجهزة العسكرية والامنية بتحصين المواضع الدفاعية ونقاط التفتيش ومواصلة العمل التعرضي على فلول الارهاب.وقالت وزارة الدفاع في بيان تلقته “العهد نيوز” إن “رئيس اركان الجيش الفريق أول الركن عثمان الغانمي تفقد، يوم الاحد الموافق 3 آيار 2020، قيادة عمليات […]

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