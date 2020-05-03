ترامب يطيح بمسؤولة كشفت عن نقص المستلزمات الطبية في المستشفيات

2020/05/03 | 20:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعةتحرك البيت الأبيض الآميركي للإطاحة بمفتشة عامة في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، بعد أسابيع من تقديمها إلى الرئيس دونالد ترامب تقريراً يوضح أن المستشفيات التي تستجيب لوباء فيروس كورونا تفتقر إلى الإمدادات اللازمة.وبحسب شبكة ‘سي إن بي سي’ أرسل البيت الأبيض بيانًا صحفيًا ليلة الجمعة بعد ساعات العمل، أعلن فيه أن جايسون وييدا، […]

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