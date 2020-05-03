الصحة تسجل 77 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 17 حالة

2020/05/03 | 20:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاحد، تسجيل 77 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

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