المسلسلات التلفزيوية تطبيع نفسي لترويِج صفقة القرن - حسن خليل غريب

2020/05/03 | 21:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_خليل_غريب من ضمن برامجها الرمضانية عرضت قناة (أم.



بي.



سي)، مسلسلاً تحت اسم (أم هارون).



وجاء توقيت العرض في شهر رمضان، وكأن المقصود إيصال مضمونه إلى أوسع شريحة شعبية حيث يكثر عدد المشاهدين.



يعالج المسلسل مسألة (العيش المشترك بين الأديان)، وبطلة المسلسل امرأة يهودية هاجرت من بلد عربي إلى بلد عربي آخر، وكانت أنموذجاً في خدمة المجتمع الذي هاجرت إليه.



ولأن مسألة العيش المشترك بين الأديان قضية ضرورية، تستأهل ......





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