الحشد الشعبي يتصدى لتعرض “داعشي” جديد شرق صلاح الدين

2020/05/03 | 21:11 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدت قوات اللواء 21 في الحشد الشعبي، الأحد، لتعرض شنه فلول تنظيم “داعش” الإرهابي شرق صلاح الدين.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ، إن قوة من اللواء 21 في الحشد الشعبي تصدت، مساء اليوم، لتعرض شنه فلول تنظيم “داعش” الإرهابي في منطقة العيث شرق صلاح الدين.وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقا.

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