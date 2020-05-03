صحة الرصافة: نحتاج “للمزيد من الحزم لمواجهة كورونا” 23 اصابة جديدة 20 منها في مدينة الصدر!

2020/05/03 | 21:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم الاحد، تسجيل 23 اصابة جديدة بفيروس كورونا، قالت ان اربع حالات منهم رصدت خلال حملات المتابعة الوبائية.وقال الساعدي في بيان أطلعت عليه “يس عراق”، ان “صحة الرصافة سجلت 23 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينهم 3حالات شخصت في قطاع الصدر خلال حملات […]

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