انهيار سدّ في أوزبكستان يتسبب في نزوح عشرات الآلاف

2020/05/03 | 21:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعةنزح نحو مئة ألف شخص في أوزبكستان وكازاخستان بعد انهيار سد أوزبكي، ما أسفر عن اغراق آلاف المنازل واتلاف الحقول الزراعية.تهاوت جدران سد خزان ساردوبا في شرق اوزبكستان في وقت مبكر الجمعة ما استدعى البدء بعملية حكومية لإجلاء 70 الف شخص.وتم نقل أكثر من 50 شخصا إلى المستشفى في أوزبكستان.وكتب رئيس كازاختسان […]

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