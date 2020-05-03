الدفاع الروسيّة: لا خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار في إدلب

2020/05/03 | 21:14 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع الروسيّة أنها لم تسجل أي خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة #إدلب خلال الـ24 ساعةٍ الماضية.وقالت وزارة الدفاع في بيانٍ نشرته اليوم الأحد إن «الجانب الروسي من اللجنة الروسية التركية…

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