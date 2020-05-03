ناشطون يطلقون هاشتاغ

2020/05/03 | 21:15 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد اطلق مغردون عراقيون، اليوم الاحد، هاشتاغ عبر موقع "تويتر" حمل عنوان "وزارة الكهرباء تقتل مهندسيها"، يطالبون فيه الوزارة بتثبيت جميع المهندسين في الوزارة من موظفي العقود والأجور اليومية على الملاك الدائم لانصافهم.ورصدت "كلكامش برس" عددا من التغريدات، حيث كتبت المهندسة مروة الزيدي، قائلة "فقط في بلد الحضارات تحصل على معدل عالي 95 لتدخل كلية هندسة".واضافت "تتخرج من الاوائل لتدرس الماجستير ثم تفترش الارض وتعتصم لتعمل بصفة عقد بلا راتب في حكومة المحسوبيات وبيع الدرجات.لن نتراجع حتى نستحصل حقنا المشروع".فيما غرد مصطفى العراقي، قائلا "متطلبات الحصول على وظيفة تليق بالمهندس 16 سنة دراسة تتبعها اشهر من الاعتصام تحت الشمس الحارقة تتبعها تلاعب برزقه وحياته".واضاف "ثبتوا جميع المهندسين في وزارة الكهرباء الاجور و العقود على الملاك الدائم لانصافهم".واما المهندس سنان العزاوي فكتب قائلا "اريد مستقبلي..اريد وطن بي اخذ حقوقي كمهندس مو مهمش..اريد تنصفون المهندسين الاجور و العقود".واضاف "التثبيت على الملاك مطلبنا ولن نتراجع".

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