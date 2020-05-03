خبير أمني: على العراق التفاوض مع دول العالم لشراء أجهزة رصد وطائرات مسيرة

2020/05/03 | 21:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أكد الخبير الأمني، سرمد البياتي، اليوم الأحد، أن على العراق التفاوض مع دول العالم ومن ضمنها ايران لشراء أجهزة رصد وطائرات مسيرة.وقال البياتي في حديث لقناة “العهد” وتابعته وكالة “العهد نيوز” إن “جهات دعمت داعش الإرهابي بالمال والسلاح واقدمت على تنفيذ عمليات على الحشد الشعبي والجيش العراقي”، مبينا ان “دعم خارجي […]

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