صحة كردستان: لا اصابات بكورونا في الاقليم خلال 24 ساعة الماضية

2020/05/03 | 21:19 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ اربيل اعلنت صحة اقليم كردستان، الاحد، عدم تسجيلها اصابات بفايروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.وذكرت صحة الاقليم في بيان تلقته /المعلومة/، إنه “خلال 24 ساعة الماضية لا إصابات في إقليم كردستان، وبالتالي يبقى المجموع الكلي 387 إصابة وعدد حالات الوفاة 5”.وأضاف البيان أن “عدد حالات الشفاء 332، والراقدين في المستشفيات 50 مصابا”.[…]

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