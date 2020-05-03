دمشق تقرر استمرار فرض حظر التجوال الليلي الى اشعار اخر

2020/05/03 | 21:19 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة قررت الحكومة السورية، اليوم الأحد، الاستمرار بفرض حظر التجول الليلي في البلاد حتى إشعار آخر، على خلفية تفشي فيروس كورونا.وأعلنت الحكومة السورية، عبر صفحتها في “فيسبوك”، تأكيدها على التشدد بتطبيق إجراءات الحظر المفروض من السابعة والنصف مساء، وحتى السادسة صباحا، إضافة إلى استمرار حظر التنقل بين المحافظات.وذكرت صفحة رئاسة الوزراء أنه […]

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