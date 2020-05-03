سعد قيس :الكرة العراقية ستتطور تحت قيادة درجال وراضي

2020/05/03 | 21:23 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد يرى النجم الدولي السابق، سعد قيس، أن كرة القدم العراقية ستتطور تحت قيادة النجمين الدوليين عدنان درجال واحمد راضي.وقال قيس، إن “المقارنة بين الاجيال السابقة والحالية مرفوضة، فلكل زمن رجاله لذلك من غير الممكن المقارنة بينهما”.وعن ترشيح احمد راضي وعدنان درجال لرئاسة اتحاد الكرة، أكد قيس أن “وجود النجمين على راس اتحاد الكرة مكسب للكرة العراقية التي ستتكور بشكل ملحوظ”.تجدر الإشارة الى ان النجمين السابقين يتنافسان لحصد رئاسة اتحاد الكرة.

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