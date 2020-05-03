في حصيلة تصدرتها العاصمة بغداد...الصحة تعلن تسجيل 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/05/03 | 21:23 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد اعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم محافظات البلاد.وتصدرت العاصمة بغداد اعداد الإصابات حيث سجلت 55 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة.وأكدت على الإلتزام بالتباعد الإجتماعي ومنع التجمعات بكافة أشكالها لمنع تفشي الوباء.وقالت في بيانها اليومي "تم فحص (٥٠٠٩) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( ١٠٣٢٦٢).سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (٧٧) إصابة في العراق موزعة كالتالي: بغداد/ الرصافة: ٢٣بغداد/ الكرخ: ٢٣مدينة الطب: ٩البصرة: ٨كركوك: ٥المثنى: ٨أنبار: ١- الوفيات: حالتين حالة واحدة في بغداد/الرصافة وحالة في كربلاء - الشفاء: ١٧ حالة ، وكما يلي:النجف الأشرف: ٢البصرة : ٩الديوانية: ١ذي قار: ١بابل: ١اربيل : ٣مجموع الإصابات : ٢٢٩٦مجموع الوفيات: ٩٧مجموع حالات الشفاء: ١٤٩٠

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