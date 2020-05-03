بحضور الغانمي ويارالله.. الحشد الشعبي يشارك في الاجتماع الأمني الخاص بأحداث مكيشيفة

2020/05/03 | 21:23 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك قاطع عمليات سامراء للحشد الشعبي، الاحد، في الاجتماع الأمني المهم الذي عُقد في العتبة العسكرية المطهرة لبحث تداعيات الأحداث الأخيرة التي حصلت في مكيشيفة بمحافظة صلاح الدين.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ، عمليات سامراء للحشد الشعبي ممثلة بقائد قاطع العمليات أبو حسن الحلفي شاركت في الاجتماع الذي حضره رئيس أركان

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