الغانمي يوجه بتحصين المواضع الدفاعية ومواصلة العمل التعرضي

2020/05/03 | 21:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس اركان الجيش الفريق اول الركن عثمان الغانمي، اليوم الاحد، قادة الاجهزة العسكرية والامنية بتحصين المواضع الدفاعية ونقاط التفتيش ومواصلة العمل التعرضي على فلول الإرهاب".

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