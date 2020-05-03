خبير أمني لـ”العهد”: على العراق التفاوض مع دول العالم لشراء أجهزة رصد وطائرات مسيرة

2020/05/03 | 21:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أكد الخبير الأمني، سرمد البياتي، اليوم الأحد، أن على العراق التفاوض مع دول العالم ومن ضمنها ايران لشراء أجهزة رصد وطائرات مسيرة.وقال البياتي في حديث متلفز لـ”العهد”، إن “جهات دعمت داعش الإرهابي بالمال والسلاح واقدمت على تنفيذ عمليات على الحشد الشعبي والجيش العراقي”، مبينا ان “دعم خارجي لداعش الإرهابية واسلحة حديثة […]

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