صحة السليمانية تعلن خلوها من الاصابات بكورونا

2020/05/03 | 21:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة اعلنت مديرية صحة السليمانية، اليوم الاحد، خلو المحافظة من كورونا بعد تعافي اخر 5 اصابات من الفيروس.وقال مدير صحة السليمانية صباح هوارمي في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه ، ان”5 مصابين تعافوا من الاصابة بفيروس كورونا بعد تلقيهم العلاجات اللازمة”، مشيرا الى ان”المتعافين غادروا المستشفى”.واضاف، انه”بعد تعافي الحالات الخمسة، […]

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