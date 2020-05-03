السنيد يوضح حقيقة حصول خلاف بشأن وزارة الداخلية مهد لموقف دولة القانون بشأن كابينة الكاظمي

2020/05/03 | 21:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

نفى ممثل دولة القانون بمفاوضات تشكيل الحكومة، حسن السنيد، اليوم الاحد، حصول خلاف على وزارة الداخلية سبب رفض دولة القانون التصويت على كابينة المكلف مصطفى الكاظمي.

وقال حسن السنيد، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه: "انفي نفيا قاطعا ما تداولته بعض وسائل الاعلام بان رفض ائتلاف دولة القانون التصويت على كابينة السيد المكلف في مجلس النواب يعود لعدم حصول دولة القانون على حقيبة وزارة الداخلية".

وأكد السنيد، أن "ائتلاف دولة القانون اعترض على الية تشكيل الوزارة وما افرزته من ترشيحات ، ولم يقدم اثناء المفاوضات اي مرشح لاي حقيبة وزارية ".

وأعلن ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، في قت سابق من اليوم الأحد، عدم تصويته لصالح حكومة رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي، فيما كشف السبب.

وذكر الائتلاف في بيان، أنه "بذل جهودا كبيرة مع باقي الكتل السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، من اجل التصدي للتحديات الكبيرة التي تواجه العراق في المجالات الاقتصادية والامنية والصحية" .

وأضاف: "خلال المفاوضات تم الاتفاق على اليات لاختيار مرشحي الحكومة الجديدة على ان يتعاطى رئيس الوزراء المكلف مع جميع الكتل السياسية وفق نهج واحد".

واستدرك: " لكن مسار تشكيل الحكومة بدأ يأخذ منحى مغايرا لما تم الاتفاق عليه، الامر الذي دعانا الى ان نبذل جهوداً اضافية من اجل تصحيح الخيارات وتسمية مرشحين يتمتعون بالكفاءة والنزاهة والقدرات القيادية من الطاقات المخلصة في المجتمع العراقي".

وأردف: " ومع شديد الاسف لم تكلل جهودنا المخلصة في تصحيح هذا المسار، فجاءت التشكيلة الحكومية التي عرضها السيد المكلف على الكتل السياسية تتعارض مع تطلعات ابناء الشعب العراقي، كونها تشمل عددا من المرشحين الجدليين ممن لم تنطبق عليهم المواصفات المطلوبة من الكفاءة والنزاهة والمقبولية".

وأكمل: "وعلى هذا الاساس يعلن ائتلاف دولة القانون انه لم يشارك في تشكيل هذه الحكومة ولم يصوت لصالحها في مجلس النواب، ويترك الخيار لباقي اعضاء المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها".

ووجه رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، أمس السبت، أعضاء المجلس بالتواجد، في العاصمة بغداد، يوم الاثنين المقبل، استعدادا لعقد جلسة منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان، أنه "استعدادا لعقد جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة خلال هذا الأسبوع؛ وجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بتواجد النواب في بغداد الاثنين المقبل".

وأردف: " كما تمت تهيئة رحلة من مطاري أربيل والسليمانية ورحلة مطار البصرة لنقل النواب إلى بغداد يوم الاثنين المقبل، وسيعلن عن تحديد موعد الجلسة لاحقا".

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وقال الرديني، لـ(بغد

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