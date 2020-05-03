الحشد الشعبي يتصدى لتعرض داعشي جديد شرقي صلاح الدين

2020/05/03 | 21:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - صلاح الدين

أعلن الحشد الشعبي، الاحد، التصدي لتعرض جديد لعصابات داعش شرق صلاح الدين.

وقال اعلام الحشد في بيان، إن "لواء 21 في الحشد الشعبي تصدى لتعرض جديد لعصابات داعش بمنطقة العيث شرق صلاح الدين".

واضاف، ان "الحشد الشعبي قتل أربعة دواعش بقصف مدفعي شرق صلاح الدين".

وكان الحشد الشعبي قال، بوقت سابق من اليوم، في بيان مقتضب، إنه قتل ثلاثة دواعش بعملية أمنية في صلاح الدين، ثأراً لشهداء مكيشيفة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع عدة هجمات نفذها تنظيم داعش في مناطق غربي العراق، وفي ديالى، آخرها هجوم مكيشيفة في صلاح الدين الذي راح ضحيته 10 من الحشد الشعبي، وفق الأرقام الرسمية.

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