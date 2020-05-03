سرايا السلام التابعة للتيار الصدري: هذه معلوماتنا بشأن “غزوة رمضان” لداعش

2020/05/03 | 21:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: قال المتحدث بأسم سرايا السلام الفصيل المسلح التابع لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاحد، ان قضاء سامراء “مؤمن بالكامل” من قبل مسلحيه، ضد هجمات مسلحي داعش.وقال المتحدث صفاء التميمي، في مقطع نشر على حسابه في تويتر، وتابعته “يس عراق”، ان “معلوماتنا تشير الى ان داعش يقوم بالعديد من الهجمات ويخطط […]

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