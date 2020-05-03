السنيد يوضح سبب رفض دولة القانون التصويت على كابينة الكاظمي

2020/05/03 | 21:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اوضح عضو ائتلاف دولة القانون حسن السنيد، الاحد، اسباب رفض ائتلافته التصويت على الكابينة الوزارية لمصطفى الكاظمي.وقال السنيد في بيان تلقته /المعلومة/، “انفي نفيا قاطعا ما تداولته بعض وسائل الاعلام بان رفض ائتلاف دولة القانون التصويت على كابينة المكلف في مجلس النواب يعود لعدم حصول دولة القانون على حقيبة وزارة الداخلية”.وأكد […]

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