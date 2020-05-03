“مايكروسوفت” تطلق ميزة جديدة طال انتظارها

2020/05/03 | 21:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعةتخطط شركة “مايكروسوفت” لجلب عناصر التحكم بالموسيقى إلى تطبيق “Your Phone”، مما يسمح لمالكي هواتف “أندرويد” التحكم في الأغاني التي يتم تشغيلها على هواتفهم، وبدأت اختبار هذه الميزة الجديدة في إصدارات “ويندوز 10″، بحيث من المتوقع أن تظهر الميزة للجميع في الأسابيع المقبلة.وستتم مزامنة المسارات الصوتية التي يتم تشغيلها على الهاتف مع تطبيق […]

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