تعرف على آفة “كوفيد إصبع القدم”

2020/05/03 | 21:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعةيترافق عادةً مع تفشي الفيروسات التاجية العديد من الآفات الأخرى الممرضة التي تحتاج إلى إجراء الاختبارات عليها للتأكد من أنها عارضة وتزول بسهولة، واليوم مع انتشار “كوفيد19” بدأت تظهر الآفات المرافقة ومنها “كوفيد إصبع القدم”.حيث اعتادت الدكتورة ليندي فوكس، طبيبة أمراض جلدية في سان فرانسيسكو، على رؤية أربعة أو خمسة مرضى سنوياً مصابين […]

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