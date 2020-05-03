رئيس اركان الجيش العراقي يوجه بتحصين المواضع الدفاعية

2020/05/03 | 21:40 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس اركان الجيش العراقي الفريق الاول ركن عثمان الغانمي، اليوم الاحد، بتحصين المواضع الدفاعية ونقاط التفتيش ومواصلة العمل التعرضي على "الارهاب"....

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