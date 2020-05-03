تحريف القرآن - سامي الذيب

2020/05/03 | 21:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سامي_الذيب إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ----------------------نقرأ في سورة الحجر - سورة 15 الآية 9إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَيقول تفسير الأزهروإنه لأجل أن تكون دعوة النبي بالحق قائمة إلى يوم القيامة، لم ننزل الملائكة، بل أنزلنا القرآن المستمر تذكيره للناس، وإنا لحافظون له من كل تغيير وتبديل أو زيادة أو نقصان حتى تقوم ال ......





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