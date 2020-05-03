2020/05/03 | 21:46 - المصدر: السومرية نيوز

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السنيد: دولة القانون اعترض على آلية تشكيل الوزارة ولم يقدم اثناء المفاوضات اي مرشح

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