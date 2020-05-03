4 أندية تسعى لضم لينجارد من اليونايتد

2020/05/03 | 21:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة يسعى مانشستر يونايتد لبيع لاعبه جيسي لينجارد، من أجل توفير بعض الأموال للتعاقد مع جادون سانشو، نجم بوروسيا دورتموند.وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، هناك 4 أندية مهتمة بضم لينجارد، يأتي في مقدمتهم نيوكاسل، في ظل عدم اقتناع أولي جونار سولسكاير، مدرب الشياطين الحمر، بالمستويات التي يقدمها اللاعب هذا الموسم.ومع الاستحواذ […]

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