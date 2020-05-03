ائتلاف الوطنية: الكاظمي اختار وزراء حكومته على أساس حزبي وطائفي وليس على أساس مهني

2020/05/03 | 21:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أكد عضو ائتلاف الوطنية، محمد البديري، اليوم الأحد، أن ائتلافه تفاجأ بقيام المكلف بتشكيل الحكومة، مصطفى الكاظمي باختيار وزراء حكومته على أساس حزبي وطائفي وليس على أساس مهني.وقال البديري في حديث متلفز لـ”العهد”، إن “ائتلاف الوطنية تفاجأ بقيام الكاظمي باختيار وزراء حكومته على أساس حزبي وطائفي”، مبينا أنه “لم نشارك في […]

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