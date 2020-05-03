السليمانية تنضم للمحافظات

2020/05/03 | 21:52 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت دائرة الصحة في السليمانية ، مساء اليوم الأحد ، شفاء آخر 5 مصابين بفيروس كورونا. وقال مدير صحة السليمانية صباح هورامي في بيان مقتضب اطلعت عليه "كلكامش برس" إن "آخر 5 حالات مصابة بفيروس كورونا تماثلت للشفاء".وأكد "شفاء جميع المصابين بالفيروس ولا يوجد اي مصاب بعد في مستشفيات السليمانية".

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