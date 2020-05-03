2020/05/03 | 21:52 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلن المكتب الاعلامي لنادي القوة الجوية ، مساء اليوم الاحد ، أن رابطة مشجعي الصقور سلكت الطرق القانونية بحق لاعب نادي الزوراء محمد عبد الزهرة بعد انتقاداته اللاذعة لجماهير القوة الجوية في إحدى البرامج الرمضانية التلفازية.وأوضح المكتب الاعلامي لنادي القوة الجوية في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه ، أن " رئيس رابطة مشجعي القوة الجوية طالب الزهيري راجع اليوم الاحد مقر اتحاد الكرة وطلب الشكوى ضد اللاعب بعدما زود لجنة الانضباط بكافة التفاصيل من اجل اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".وأضاف أن " المحامي الخاص بالنادي سيقوم برفع دعوى قضائية في احدى محاكم بغداد بعد تصريحات اللاعب في احد البرامج الرياضية والتي اتهم فيها مطالبة البعض من جمهور نادي القوة الجوية بأخذ (المال) منه مقابل عدم الهتاف ضده في المباريات التي مثل فيها الفريق في المواسم الماضية".يذكر ان المنافسات الكروية المحلية متوقفة في الملاعب العراقية منذ منتصف اذار الماضي ، بينما اخذت بعض البرامج التلفازية الرياضية مهمة "شحن الجماهير" عبر استضافة بعض الاسماء من اللاعبين المشاكسين لاطلاق تصريحات تثير حفيظة جماهير الفرق المنافسة .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كلاسيكو النوارس والصقور ينتقل من الملاعب الى "المحاكم") نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كلاسيكو النوارس والصقور ينتقل من الملاعب الى "المحاكم") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).