مغادرة 5 متشافين من كورونا مستشفى الفرات

2020/05/03 | 21:53 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلن مدير صحة الكرخ في بغداد، جاسب لطيف الحجامي، مساء اليوم الاحد، عن مغادرة خمس متشافين من فيروس كورونا مستشفى الفرات العام.وقال الحجامي في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "خمسة مرضى غادروا مستشفى الفرات العام بعد اكتسابهم الشفاء التام من فيروس كورونا".وأضاف ان "بينهم ثلاثة اطفال من حي الفرات والحالتان الاخريان من مدينة الحرية وحي الجامعة".يذكر ان وزارة الصحة اعلنت في الموقف الوبائي لهذا اليوم عن شفاء 17 مصابا من فيروس كورونا في عموم العراق.

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