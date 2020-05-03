صحة الكرخ تعلن شفاء خمسة مصابين بكورونا بينهم اطفال

2020/05/03 | 21:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداداعلنت مديرية صحة الكرخ، اليوم الاحد، عن شفاء خمسة مصابين بفايروس كورونا بينهم اطفال.وقالت صحة الكرخ في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن “خمسة مرضى بفايروس كورونا غادروا مستشفى الفرات العام بعد اكتسابهم الشفاء التام”.وأضاف البيان أن “بينهم ثلاثة اطفال من حي الفرات والآخران من الحرية وحي الجامعة”./انتهى7

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