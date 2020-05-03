وسم “الحشد الشعبي” يتصدر ترند تويتر العراق.. دعم وإصرار على الوقوف بوجه الإرهاب

2020/05/03 | 21:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد تصدر وسم الحشد الشعبي ترند العراق على موقع تويتر، في خطوة تدل على الدعم الشعبي الكبير لقوات الحشد الشعبي ودورها في التصدي لفلول عصابات داعش الإرهابية.وجاءت تغريدات المغردين في الوسم، ضمن إطار الدعم والتأييد لاستمرار جهود الحشد الشعبي في التصدي للإرهاب وحماية أرض العراق.وتضمنت تغريدات المغردين، تحدٍ وإصرار لاستمرار قوات […]

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