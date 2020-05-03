2020/05/03 | 22:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني في قيادة عمليات محافظة الانبار اليوم الاحد، بان القوات الامنية تمكنت من اعتقال قيادي بارز في التنظيم الاجرامي بحملة دهم وتفتيش غربي الانبار .وقال المصدر في حديث لـ”العهد نيوز”، ان “القوات الامنية نفذت حملة دهم وتفتيش استهدفت مناطق مختلفة من قضاء القائم غربي الانبار، على خلفية ورود معلومات استخباراتية تفيد بوجود ابرز […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خاص لـ”العهد نيوز”.. اعتقال قيادي بارز في التنظيم الاجرامي بحملة دهم وتفتيش غربي الانبار) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خاص لـ”العهد نيوز”.. اعتقال قيادي بارز في التنظيم الاجرامي بحملة دهم وتفتيش غربي الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).