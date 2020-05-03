شفاء 8 مصابين بكورونا في بغداد و واسط

2020/05/03 | 22:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت دائرة صحة واسط يوم الاحد عن اكتساب ثلاثة مصابين بفيروس كورونا الشفاء التام.

وقال عضو خلية الازمة في المحافظة الدكتور سعدون حافظ في بيان اليوم ان سجلت ثلاث حالات شفاء جديدة بالمحافظة لإمرأتين ورجل في منطقة العزة.

واشار الى ان عدد الإصابات التراكمي وصل الى 36 حالة حالات الشفاء 32 بينما سجلت المحافظة حالتي وفاة لا يزال مصابان بالفيروس قيد العلاج.

من جهته افاد المدير العام لصحة الكرخ الدكتور جاسب لطيف الحجامي في بيان بمغادرة خمسة مرضى مستشفى الفرات العام بعد اكتسابهم الشفاء التام منهم ثلاثة اطفال من حي الفرات والآخران من الحرية وحي الجامعة.

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