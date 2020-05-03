2020/05/03 | 22:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحشد الشعبي يصد تعرضا لداعش الارهابي في جرف النصر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/03 | 22:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المعلومة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يصد تعرضا لداعش الارهابي في جرف النصر) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يصد تعرضا لداعش الارهابي في جرف النصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).